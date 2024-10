Furacão Milton é rebaixado, mas segue 'extremamente perigoso'

"Posso afirmar sem nenhuma dramatização: quem escolher ficar em casa em uma das áreas de evacuação vai morrer", alertou a prefeita da cidade de Tampa, na Flórida, Jane Castor, à CNN.

O estado da Califórnia, situado no sudoeste dos EUA, enviou mais de 140 bombeiros e outros socorristas para o estado em risco.

"Enquanto o furacão Milton se aproxima [da Flórida], a Califórnia envia recursos especializados adicionais para apoiar a resposta a emergências críticas e os esforços de recuperação", comentou o governador do estado, Gavin Newsom.

A península de Yucatán, no México, que estava em alerta nas últimas horas com o avanço do fenômeno climático, foi excluída do impacto do Milton em sua costa. No entanto, o furacão deve causar chuvas torrenciais nos estados mexicanos de Campeche, Yucatán, Quintana Roo, Tabasco e Veracruz.

O centro do Milton está no momento a 100 quilômetros de Yucatán, com ventos de até 305 quilômetros por hora, movimentando-se a nordeste a quase 20 quilômetros por hora.

