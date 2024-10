Rússia confirma que Putin recebeu teste de Covid de Trump

NOVA YORK, 9 OUT (ANSA) - O governo da Rússia confirmou nesta quarta-feira (9) a informação contida no livro "War" ("Guerra"), do jornalista americano Bob Woodward, que alega que o ex-presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, enviou um teste de Covid-19 para uso pessoal a seu homônimo russo, Vladimir Putin, durante o auge da pandemia, em 2020.

No entanto, o Kremlin desmentiu que Putin tenha falado ao telefone por sete vezes com Trump após este deixar a Casa Branca.

"Nós também enviamos materiais no início da pandemia", afirmou o porta-voz do governo russo, Dmitry Peskov, ao jornal local Rbc, referindo-se ao fornecimento de equipamentos médicos mandados aos EUA na época, incluindo trajes de proteção individual em hospitais.