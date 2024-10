Zelensky discute apoio com premiê britânico em tour pela Europa

LONDRES, 10 OUT (ANSA) - O presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, se reuniu nesta quinta-feira (10) com o primeiro-ministro do Reino Unido, Keir Starmer, em Londres, e o novo secretário-geral da Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan), Mark Rutte, para discutir o fortalecimento militar de seu país.

O chamado "plano de vitória", defendido pelo líder ucraniano como um roteiro para acabar com a guerra com a Rússia em 2025, esteve no centro da discussão "a três" travada em Downing Street.

Em coletiva de imprensa, Starmer insistiu na importância de "continuar a mostrar o compromisso de apoiar a Ucrânia" até o fim, tanto do ponto de vista político como financeiro, tanto da ajuda militar, a qual Zelensky nunca deixa de pedir, tendo como pano de fundo a atual e difícil situação do conflito com os russos.