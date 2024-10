Balanço de mortos por furacão Milton sobe para ao menos 16

WASHINGTON, 11 OUT (ANSA) - O número de mortos pelo furacão Milton na Flórida, nos Estados Unidos, subiu para ao menos 16, enquanto quase 3 milhões de pessoas seguem sem energia elétrica no estado.

Os dados foram revelados por autoridades da região, que também informaram que diversas áreas permanecem inundadas. Em Siesta Key, ilha perto de Sarasota, o ciclone deixou a paisagem desolada, com muitas árvores caídas, além de móveis e eletrodomésticos espalhados pelas ruas com a força do vento.

Mark Horner, que se mudou para Siesta Key há seis anos, contou para a AFP que embora sua casa tenha resistido em boa parte à tempestade, "a ilha foi atingida com muita força", o que tem levado outros moradores a reavaliarem o futuro no local.