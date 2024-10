Governo italiano destaca 'cooperação estreita' com Brasil

ROMA, 11 OUT (ANSA) - O ministro do Interior da Itália, Matteo Piantedosi, reuniu-se nesta sexta-feira (11) com o ministro da Justiça e Segurança Pública do Brasil, Ricardo Lewandowski, à margem do "Fórum Espera" que acontece em Roma, e destacou a "cooperação estreita" entre os dois países.

"As relações entre a Itália e o Brasil estão crescendo continuamente, como demonstrado pela recente visita do presidente Sergio Mattarella" ao território brasileiro, afirmou o político italiano.

De acordo com Piantedosi, "esta estreita cooperação experimentará em breve uma nova etapa importante, com a missão ao Brasil da primeira-ministra da Itália, Giorgia Meloni, por ocasião da cúpula do G20 no Rio de Janeiro, no próximo mês de novembro".