Kate Middleton faz 1ª aparição pública após câncer

O casal real escolheu Southport para marcar a volta de Kate aos compromissos públicos a fim de "expressar apoio à comunidade e ouvir relatos sobre como a população local se uniu enquanto a cidade se recuperava" após o ataque, que chocou o país.

Eles conversaram com os familiares das crianças mortas, com a professora de dança presente no atentado e com policiais e membros da equipe de resgate que trabalharam no caso.

Em março, Kate revelou em suas redes sociais que estava com câncer, sem especificar o tipo. Em 9 de setembro, ela anunciou que havia encerrado o tratamento de quimioterapia no combate ao tumor. (ANSA).

