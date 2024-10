Lazio é punida após comportamento racista de torcedores

ROMA, 12 OUT (ANSA) - A Lazio foi punida nesta sexta-feira (11) pela Uefa em virtude do comportamento racista de seus torcedores durante a vitória por 4 a 1 em cima do Nice, da França, pela Liga Europa.

A entidade máxima do futebol europeu multou o clube italiano em 45 mil euros (cerca de R$ 276,4 mil) e dois setores da torcida organizada do time permanecerão fechados no próximo jogo em casa pelo torneio continental.

A punição da Lazio será cumprida no duelo contra o Porto, agendado para acontecer no dia 7 de novembro.