Stellantis anuncia mudanças na diretoria e troca de CEO em 2026

NOVA YORK, 11 OUT (ANSA) - A Stellantis confirmou na última quinta-feira (10) que seu presidente-executivo, Carlos Tavares, se aposentará no final de seu contrato, em 2026, e anunciou mudanças imediatas de vários executivos do grupo automotivo.

As alterações dizem respeito a gestores da Europa, China e dos Estados Unidos e têm como objetivo fortalecer o foco nas prioridades de negócios e enfrentar os desafios globais da indústria automotiva.

Segundo a fabricante de Fiat, Chrysler, Jeep e Peugeot, o "processo formal" para identificar o sucessor de Tavares "está em andamento". A seleção está a cargo de uma comissão especial liderada por John Elkann, que terminará os seus trabalhos até o quarto trimestre do próximo ano.