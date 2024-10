Norte de Gaza não recebe ajuda alimentar desde 1º de outubro

ROMA, 12 OUT (ANSA) - O Programa Mundial de Alimentos (PMA), agência das ONU vencedora do Nobel da Paz em 2020, disse que o norte da Faixa de Gaza não recebe alimentos desde o dia 1º de outubro devido à guerra entre Israel e o grupo fundamentalista Hamas.

"A escalada da violência em Gaza setentrional está provocando um impacto desastroso na segurança alimentar. Nenhum alimento entrou no norte desde 1º de outubro", diz uma mensagem publicada na conta do PMA no X.

"Não está claro quanto tempo durarão os estoques alimentares do PMA no norte, já distribuídos a abrigos e estruturas sanitárias", acrescenta o texto.