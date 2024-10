Papa envia cardeal para nova missão na Rússia

MOSCOU, 14 OUT (ANSA) - O cardeal italiano Matteo Zuppi, presidente da Conferência Episcopal Italiana (CEI), é aguardado em Moscou nas próximas horas, no âmbito de uma nova missão humanitária do Vaticano para o conflito entre Rússia e Ucrânia.

A informação foi passada à ANSA por fontes qualificadas, na esteira do longo impasse na guerra entre os dois países, que já dura dois anos e oito meses.

Zuppi chegou a ser enviado pelo papa Francisco a Moscou e Kiev em junho do ano passado para tentar encontrar brechas para o diálogo, mas as conversas não avançaram desde então.