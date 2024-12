Atiradora do Wisconsin é ligada a homem da Califórnia que planejava ataque separado

A adolescente que matou uma professora e uma colega na sua escola no Estado norte-americano do Wisconsin nesta semana mantinha contato, por mensagem, com um homem da Califórnia que estava planejando o seu próprio massacre, segundo informações da imprensa, que citam documentos judiciais.

As notícias da conexão entre Natalie "Samantha" Rupnow, de 15 anos, e o homem de Carlsbad, na Califórnia, surgiram depois que autoridades trabalharam para descobrir exatamente o que a motivou a realizar o ataque de segunda-feira na Abundant Life Christian School, em Madison. Além de duas mortes, ela feriu seis pessoas, antes de virar a arma para ela mesma.

Em Wisconsin, o departamento médico do Condado de Dane identificou as duas pessoas mortas na escola como Rubi Vergara, de 14 anos, e Erin West, uma professora de 42 anos. Ambas morreram no local.