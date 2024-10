Renda de Meloni cresce mais de 50% em um ano

Além do salário como parlamentar, a premiê faturou com as vendas de seus dois livros: "Io sono Giorgia" ("Eu sou Giorgia"), publicado em 2021, e "La versione di Giorgia" ("A versão de Giorgia"), de 2023.

A declaração de renda não discrimina o valor obtido com cada fonte de entrada, mas o salário de deputada gira em torno de 100 mil euros (R$ 610 mil) por ano. (ANSA).

Veja mais notícias, fotos e vídeos em www.ansabrasil.com.br.