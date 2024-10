Visita de Tajani na Argentina abre parcerias, diz embaixador

"Nos últimos meses vieram dois subsecretários, dois ministros, o vice-presidente do Conselho e em breve deverá chegar a primeira-ministra. Há uma dinâmica consistente, uma continuidade que no futuro esperamos que também ative novas ferramentas. Isto é o que mais faltou no passado. Basta pensar que a última visita de um chanceler data de 2019", observa o diplomata.

O embaixador explicou ainda que a missão de Tajani ofereceu ideias "para analisar a questão econômico-comercial ao mais alto nível, aprofundar a diplomacia esportiva e impulsionar a da legalidade".

"As medidas de Milei, embora complicadas e em alguns casos também com fortes repercussões, especialmente no crescimento que caiu quase 4%, proporcionaram alguma certeza. O país embarcou em um caminho claro de coerência fiscal e de uma política monetária disciplinada. Uma direção que também está a mudar a percepção do risco do país, com o índice anteriormente acima dos 2300 pontos a ter caído para metade em 2024, e as oportunidades de investimento que começam a tornar-se mais interessantes para os italianos", acrescentou Lucentini.

Para ele, "também são prova disso as 150 empresas que participaram nos eventos em Milão e Roma nos últimos meses, por ocasião da missão da chanceler argentina Diana Mondino".

Por outro lado, "criar as condições de fiabilidade do mercado não é um processo imediato. O nosso papel é acompanhar as empresas italianas neste caminho de interesse renovado, mas vai demorar algum tempo".

Lucentini destacou ainda que a passagem de Tajani, que encontrou Milei e seu chefe de gabinete, Guillermo Francos, deu novo impulso".