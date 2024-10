Quase 5 milhões de pessoas passaram fome na Itália em 2023

Na Itália, entre 2019 e 2022, a privação alimentar material - incapacidade de comer uma refeição completa de carne, frango, peixe ou o equivalente vegetariano ao menos uma vez a cada dois dias - caiu de 9,9% para 7,5%, enquanto a privação alimentar social reduziu de 6,9% para 4,8%.

Segundo o documento, a ajuda alimentar distribuída nos últimos 5 anos também aumentou 40%, sendo que o ranking de beneficiários é liderado por Roma (152.572 pessoas), seguida por Palermo (115.796), Catânia (81.699), Nápoles (73.609) e Milão (62.157).

Já no mundo, conforme análise recente da "Save the Children", mais de 17,6 milhões de crianças nasceram em condições de fome no ano passado, um quinto a mais do que em 2013, o que equivale a 33 crianças com fome a cada minuto.

Os números da Organização das Nações Unidas (ONU) falam ainda de 733 milhões de pessoas com fome em decorrência das guerras, problemas climáticos e crises econômicas. Ainda segundo a instituição, 2,8 bilhões não têm uma alimentação correta.

A má alimentação também afeta cada vez mais os italianos. De acordo com a pesquisa "Arianna", realizada pelo Instituto Superior de Saúde (ISS) da Itália, apenas 5% da população do país segue a dieta mediterrânea, "devido a uma ocidentalização dos hábitos alimentares". (ANSA).