Ladrão é morto com 20 tesouradas ao tentar roubar bar em Milão

MILÃO, 17 OUT (ANSA) - Um ladrão foi morto com ao menos 20 golpes de tesoura na manhã desta quinta-feira (17) em Milão, norte da Itália, após tentar roubar "raspadinhas" em um bar com um cúmplice.

Eros Di Ronza, 37, e seu parceiro invadiram o local após violarem a porta de ferro, por onde tentaram escapar. No entanto, Di Ronza não conseguiu, após ser atingido com uma tesoura. O ladrão ainda tentou se levantar, mas continuou a ser golpeado, mesmo quando estava no chão.

Os suspeitos, o sobrinho e o marido da dona do bar, todos de origem chinesa, foram presos por homicídio doloso. As primeiras investigações sobre a morte de Di Ronza teriam excluído a hipótese de uma ação em legítima defesa.