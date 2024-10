Em evento na BA, Lula ignora questionamentos sobre dinheiro no Pé-de-Meia

Reportagem do UOL mostrou que o governo federal pagou R$ 3 bilhões para estudantes do ensino médio neste ano sem autorização do Congresso Nacional. O procedimento contraria normas de finanças públicas.

O benefício é pago desde março deste ano. A lei que criou o programa obriga o governo a enviar todos os anos para o Congresso o valor que deseja pagar como incentivo aos estudantes. O governo chegou a vetar esse trecho da lei, mas o Congresso derrubou o veto.

Questionamento do MP do TCU. O subprocurador-geral do TCU (Tribunal de Contas da União) Lucas Furtado ingressou com representação para que a Corte de Contas suspenda os pagamentos aos beneficiários até que o plenário delibere sobre as ilegalidades na execução do programa.

Oposição prepara ofensiva. Parlamentares da oposição na Câmara e no Senado também preparam requerimentos de convocação dos ministros Camilo Santana (Educação) e Fernando Haddad (Fazenda) para cobrar explicações sobre a operação fora do orçamento.