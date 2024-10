'Açougueiro de Gaza': quem era número 1 do Hamas morto em ataque de Israel

Morte foi confirmada após teste de DNA. Os exames, que analisaram a arcada dentária de Yahya, foram feitos em Jerusalém.

Sinwar estava com outros dois membros do Hamas em Tal as Sultan, perto de Rafah, no sul do enclave. Segundo as Forças de Defesa de Israel, soldados mataram três homens armados e só desconfiaram da identidade do líder do Hamas após o assassinato.

Certidão de óbito de Sinwar foi assinada em 7 de outubro, diz ministro. Em comunicado, Eli Cohen, Ministro da Energia de Israel, parabenizou às Forças de Defesa do país. "Parabéns aos soldados das FDI por eliminarem um dos maiores terroristas, que derramou o sangue de milhares de judeus, israelenses e muitos outros", afirmou.

Com ANSA