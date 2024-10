Papa pede que dignidade dos povos da Amazônia seja protegida

Os missionários do instituto estão na Amazônia desde 1948 e acompanham as comunidades da região. O milagre atribuído à intercessão de Allamano ocorreu em 1996, quando um indígena da etnia Yanomami foi curado em poucos meses após sofrer gravíssimos ferimentos na cabeça em um ataque de uma onça.

Durante o tempo que Sorino permaneceu internado em um hospital de Boa Vista, as missionárias da Consolata pediram pela sua recuperação por intercessão do religioso italiano e a melhora do estado de saúde do indígena contrariou todas as previsões médicas.

Outra canonização ligada ao Brasil foi da freira italiana Elena Guerra (1835-1914), que teve aprovado dois milagres, um deles ocorrido na cidade de Uberlândia, em Minas Gerais, em 2010.

Na ocasião, o enfermeiro Paulo Gontijo estava há quase um mês em coma em virtude de um traumatismo craniano. No entanto, ele apresentou uma melhora inesperada após sua família iniciar uma novena em nome da beata.

No final da missa com as canonizações, o Papa também voltou a rezar pela paz, principalmente para as populações que estão sofrendo com as guerras pelo mundo, tendo mencionado Palestina, Israel, Líbano, Ucrânia, Sudão e Myanmar. (ANSA).