Começa em São Paulo 13ª Semana da Cozinha Regional Italiana

SÃO PAULO, 21 OUT (ANSA) - Por Lucas Rizzi - Começou nesta segunda-feira (21) a 13ª Settimana della Cucina Regionale Italiana em São Paulo, mais importante evento dedicado à gastronomia da Itália no Brasil e que em 2024 homenageia os 150 anos de imigração que unem os dois países.

Até 27 de outubro, o evento repete a consagrada fórmula de levar um chef de cada uma das 20 regiões italianas para cozinhar em 20 restaurantes renomados da capital paulista, mas com uma novidade: a inclusão de São Paulo como "21ª região", com um menu de culinária ítalo-brasileira preparado pelo centenário restaurante Basilicata. "A cozinha é um ponto de encontro da cultura, e esse é o espírito da Semana da Cozinha Italiana", disse o cônsul-geral da Itália em São Paulo, Domenico Fornara, durante o coquetel de abertura da "Settimana", realizado no icônico Edifício Martinelli, idealizado pelo italiano Giuseppe Martinelli e que já foi o prédio mais alto da América Latina, com 105 metros.

Segundo Fornara, o evento também será um motor para o "turismo de raízes", iniciativa do governo italiano para "acolher os ítalo-descendentes que querem descobrir os territórios de onde chegaram os próprios ancestrais, com percursos turísticos fora das metas principais".