Não há registro de aumento de 700% em mortes de cidades australianas

Aumento de mortes no país no primeiro semestre de 2024 foi de 1,3% em relação ao mesmo período do ano passado (aqui).

Austrália registrou taxa de cobertura vacinal contra Covid-19 acima de 90% em 2021 (aqui). Na época, estavam sendo vacinadas pessoas acima de 16 anos.

Sugestões de checagens podem ser enviadas para o WhatsApp (11) 97684-6049 ou para o email uolconfere@uol.com.br.

Siga também o canal do UOL Confere no WhatsApp. Lá você receberá diariamente as checagens feitas pela nossa equipe. Para começar a seguir, basta clicar aqui e ser redirecionado.

5 dicas para você não cair em fake news