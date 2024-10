Acidente no Paraná: equipe de remo ganhou 7 medalhas em competição em SP

A van que foi atingida por uma carreta na BR-376, em Guaratuba, no Paraná, na noite de domingo, 20, trazia para Pelotas, no Rio Grande do Sul, atletas medalhistas do remo. Eram adolescentes do Projeto Remar para o Futuro, que tinham acabado de participar do Campeonato Brasileiro Unificado, disputado na Raia Olímpica da Universidade de São Paulo (USP), na capital paulista. Foram sete medalhas conquistadas na competição por equipes e o 6° lugar na classificação geral.

A colisão provocou a morte do treinador da equipe, do motorista da van e de sete atletas. Um jovem de 17 anos e o motorista da carreta tiveram ferimentos leves e foram encaminhados para o Hospital São José, em Joinville, em Santa Catarina. O motorista de um terceiro veículo envolvido no acidente não ficou ferido.

O projeto Remar Para o Futuro é uma parceria entre prefeitura de Pelotas, a Universidade Federal de Pelotas (UFPel) e o Clube Centro Português 1º de Dezembro, criado em 2015.

Ainda no domingo, uma publicação feita por meio da academia de remo Tissot destacou a participação dos atletas na competição, com medalhas conquistadas, assim como uma mensagem de agradecimento a todos que participaram desta jornada.

"Um cenário de incertezas com uma única convicção: nossos jovens estavam prontos para esse grande desafio. A gratidão é imensa a todos que fazem parte da nossa família e contribuem nesse processo duro, que não mede esforços para vencer as adversidades para fazer esporte de base no nosso projeto."

A publicação também destacou o desempenho dos jovens e agradeceu as parcerias na competição por equipes. "Agradeço a todos os clubes que fizeram parceria em barcos mistos e acreditando em barcos que sequer treinaram juntos. Deu certo", disse a publicação da equipe, ao citar as sete medalhas conquistadas na competição por equipes.

Single Skiff U23 Feminino - Helen Belony - bronze;

Quatro Sem Feminino U19 - Nicole da Cruz e Angel Vidal (CP), Isabele (GNU) e Helena (América) - prata;

Four Skiff U19 Masculino - Henri Fontoura; João Kerchiner; João Milgarejo e Samuel Lopes - ouro;

Quatro Sem U23 Feminino - Angel Vidal; Nicole da Cruz; Helen Belony e Evelen Cardoso - bronze;

Oito Com Masculino U19 - Henri Fontoura e Vitor Fernandes + Equipe U19 do Corinthians - prata;

Four Skiff U19 Feminino - Angel Vidal e Nicole da Cruz CP); Júlia e Ana Clara (C.R Riachuelo) - prata;

Four Skiff Feminino U23 - Helen Belony Centeno + Evelen Cardoso (GNU), Vitória Thalita e Isabela (Botafogo) - ouro.

"Mais de 30 clubes de todos Brasil participaram da competição mais importante da temporada, e mesmo com uma das menores equipes, oito atletas, conquistamos o 6° lugar na classificação geral", disse ainda a equipe.

Por meio das redes sociais, o Clube Centro Português 1º de Dezembro também se manifestou sobre a perda dos atletas. "Manifestamos nossas condolências às famílias e amigos por essa inestimável perda. O legado, as conquistas e o comprometimento deles continuarão vivos em nossas memórias", disse. O clube cita também o treinador Oguener Tissot.

O acidente

O acidente envolvendo três veículos deixou nove mortos e dois feridos A colisão, de acordo com a Polícia Rodoviária Federal do Paraná, foi registrada por volta das 21h40, no sentido sul, no km 665. As vítimas tinham entre 15 e 52 anos.

Conforme a PRF, a carreta, dirigida por um homem de 30 anos, que se feriu levemente, teria perdido os freios, colidindo na traseira da van. O veículo foi projetado para a frente, batendo na traseira do automóvel conduzido por um homem, que estava sozinho e não se feriu.

Em seguida, no entanto, a van rodou e a carreta a arrastou para fora da pista, tombando.

O veículo de passeio estava com um ocupante, que não se feriu. Na van, eram dez pessoas (só um adolescente de 17 anos sobreviveu). Na carreta, estava apenas o motorista, que teve ferimentos leves.