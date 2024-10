Tales: Queda de Lula evita encontro desagradável com Putin na Rússia

Quando acontece uma queda e um impacto direto sobre o crânio, nós podemos classificar esse traumatismo crânioencefálico de diversas maneiras e uma delas é bem fácil de ser entendida: leve, moderado ou grave, haja vista a magnitude da energia trocada com o sistema nervoso central e o quadro clínico que foi apresentado.

Quando a parte posterior da cabeça atinge o solo, o crânio, que é uma estrutura rígida que protege o sistema nervoso central, gera uma aceleração de maneira que o cérebro tende a permanecer fazendo o mesmo movimento que a queda. Contusões internas podem acontecer.

Pacientes com 60 anos ou mais também podem apresentar, no decorrer do tempo, além dessa coalescência de contusão cerebral, ou seja, um machucado no tecido cerebral que vem a se manifestar nos próximos dias, a formação do que chamamos de hematoma subdural crônico, que pode aparecer de duas a três semanas depois do trauma. Por isso que uma viagem internacional, sobretudo com tanto tempo de voo, obviamente não faz sentido nesse momento. Fernando Gomes Pinto, neurocirurgião

Assista ao comentário na íntegra:

O UOL News vai ao ar de segunda a sexta-feira em duas edições: às 10h com apresentação de Fabíola Cidral e às 17h com Diego Sarza. O programa é sempre ao vivo.