Líder mafioso é preso em apartamento na Colômbia

BOGOTÁ, 21 OUT (ANSA) - A polícia colombiana prendeu nesta segunda-feira (21) em Medellín o mafioso italiano Gustavo Nocella, chefe da Camorra e principal elo do grupo criminoso com os produtores de drogas do país sul-americano.

Apelidado de "Ermes" e conhecido como "chefão invisível", Nocella foi detido pelas forças de ordem em um apartamento durante a Operação Minerva. Nas redes sociais, um vídeo publicado pelas autoridades mostram o italiano, que não resistiu, sendo transferido algemado.

O presidente da Colômbia, Gustavo Petro, celebrou a prisão do mafioso e o chamou de "chefe italiano do narcotráfico".