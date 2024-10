Ao dizer que batida na cabeça foi grave, Lula revela que passa bem

Ciente de que o trauma na cabeça produziu uma pequena hemorragia cerebral, Lula soou reverente à medicina. "Estou aguardando, porque os médicos dizem que eu tenho que esperar pelo menos uns três, quatro dias para eles saberem qual foi o estrago que fez a batida".

Lula foi ouvido no viva-voz. O candidato petista gravou a conversa, divulgando-a no Instagram. Com a postagem, o aliado prestou inestimável serviço ao presidente. A exposição do diálogo demonstrou que Lula de fato passa bem. Sua sanidade é maior do que a dos auxiliares que passaram o final de semana minimizando os efeitos do ferimento do chefe. Nesta terça-feira, Lula será submetido a uma nova ressonância magnética, para avaliar eventuais sequelas da queda.