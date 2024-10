Restaurateur que recebeu Mattarella em São Paulo é condecorado

SÃO PAULO, 21 OUT (ANSA) - O restaurateur ítalo-brasileiro Massimo Ferrari, um dos principais nomes da gastronomia italiana no Brasil, foi condecorado com a medalha de comendador da ordem ao mérito pelo presidente da Itália, Sergio Mattarella.

A homenagem foi entregue pelo cônsul-geral em São Paulo, Domenico Fornara, durante a inauguração da 13ª Settimana della Cucina Regionale Italiana, principal evento dedicado à gastronomia do "Belpaese" no Brasil.

Ferrari é responsável pelo restaurante Felice e Maria (nomes de seus pais), que encantou Mattarella durante a viagem oficial do chefe de Estado ao Brasil, em julho passado.