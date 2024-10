Vaticano apresentará nova encíclica do Papa em 24 de outubro

VATICANO, 21 OUT (ANSA) - O papa Francisco publicará em breve uma nova encíclica, documento no qual o pontífice aborda temas relevantes para a doutrina católica, desta vez dedicada ao "amor humano e divino do coração de Jesus Cristo".

Segundo o Vaticano, será realizada uma coletiva de imprensa no próximo dia 24 de outubro para apresentar o texto "Dilexit nos" ("Nós amamos", em tradução livre), com as presenças do arcebispo de Chieti-Vasto, na Itália, Bruno Forte, e da responsável-geral das Discípulas do Evangelho, Antonella Fraccaro.

Em junho passado, ao anunciar que preparava o documento, o Papa disse que o objetivo era se dirigir a "um mundo que parece ter perdido o coração".