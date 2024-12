Cartazes de 'procurado' com CEOs de planos de saúde são vistos em Nova York

Luigi Mangione foi preso por suspeita de assassinar o CEO da United Healthcare, Brian Thompson Imagem: HANDOUT/Getty Images via AFP

Suspeito do crime foi preso na segunda-feira (9). Luigi Nicholas Mangione estava na região de Altoona, Pensilvânia, a 375 quilômetros de distância de Nova York, em uma unidade da lanchonete McDonald's. Embora tenha sido denunciado por semelhança com as fotos divulgadas pela polícia de Nova York, o suspeito foi preso por apresentar um documento falso de Nova Jersey e por posse ilegal de arma.

Mangione estava com "arma-fantasma" e silenciador. São armas sem série e mais difíceis de serem rastreadas, na maioria das vezes feitas em casa a partir de peças individuais. A arma encontrada com o suspeito atirava munições de 9 milímetros —como as que mataram Brian Thompson.

A polícia encontrou um caderno de Mangione em que ele escreveu sobre o plano de matar o diretor-executivo de uma empresa. "O que você faz? Você elimina o CEO na convenção anual de contadores parasitas. É direcionado, preciso e não coloca inocentes em risco", diz um dos trechos do caderno. A informação foi publicada pelo jornal The New York Times nesta quarta-feira (11).

Último endereço conhecido do suspeito é no Havaí. Luigi Mangione não tem histórico criminal em Nova York e é do estado de Maryland. Ele teria viajado a Nova York de ônibus.

Planos de saúde nos Estados Unidos

Sistema de saúde nos Estados Unidos é baseado em planos privados. Os EUA são o único país desenvolvido que não tem cuidado universal de saúde. O serviço acaba sendo oferecido por empresas, que frequentemente recusam cobertura de cirurgias, medicamentos ou mesmo anestesia. Publicado em julho deste ano, um levantamento do Centro Nacional de Saúde dos EUA aponta que 25 milhões de americanos, sendo 2,8 milhões de crianças, não tinha, acesso pleno à saúde em 2023.