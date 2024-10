Vice-premiê da Itália chega a Israel para discutir guerra

TEL AVIV, 21 OUT (ANSA) - O vice-premiê e ministro das Relações Exteriores da Itália, Antonio Tajani, chegou nesta segunda-feira (21) a Tel Aviv para realizar uma série de reuniões com as autoridades israelenses e palestinas em meio ao aumento da tensão na guerra no Oriente Médio.

A agenda inclui um encontro com o primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, o chanceler israelense, Israel Katz, e o premiê palestino, Mohamed Mustafa.

Em comunicado, a Farnesina informou que Tajani "reiterará o compromisso da Itália com a paz, apelando a um cessar-fogo imediato e à libertação dos reféns, após a recente morte do líder do Hamas, Yahya Sinwar, que poderá influenciar as negociações sobre a Faixa de Gaza".