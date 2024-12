'Estou inteiro': Lula deixa hospital após cirurgia na cabeça

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva recebeu alta e deixou neste domingo (15) o Hospital Sírio-Libanês, em São Paulo, onde estava em recuperação desde que foi submetido na madrugada de terça-feira a uma cirurgia de emergência para tratar uma hemorragia intracraniana.

"Estou inteiro (...) voltando para casa tranquilo", disse o mandatário de 79 anos em uma coletiva de imprensa com sua equipe médica.

Lula foi operado com sucesso para tratar um hematoma perto do cérebro, causado por uma lesão sofrida na cabeça há quase dois meses, quando caiu no banheiro do Palácio da Alvorada em Brasília.