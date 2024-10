Artistas assinam manifesto contra uso de obras para treinar IA

ROMA, 22 OUT (ANSA) - Centenas de artistas, escritores, músicos, fotógrafos e vencedores do Nobel e do Oscar assinaram um manifesto nesta terça-feira (22) para alertar as empresas de Inteligência Artificial (IA) sobre como usar o seu trabalho para treinar essas tecnologias.

Segundo a declaração conjunta, "o uso não autorizado de trabalhos criativos para o treinamento de IA generativa é uma ameaça grande e injusta aos meios de subsistência das pessoas por trás desses trabalhos e não deveria ser permitido".

O organizador da iniciativa é o compositor britânico e ex-executivo de uma empresa de IA Ed Newton-Rex e entre os signatários estão atores como Julianne Moore, Kevin Bacon, Rosario Dawson, F. Murray Abraham; os escritores Kazuo Ishiguro, Paula Hawkins e Philla Gregory; além dos músicos Thom Yorke, Max Richter, Robert Smith, Ed o'Brian.