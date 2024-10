Três líderes islâmicos ao lado de Alckmin em post distorcido estão vivos

O que diz o post

Uma das publicações contém o seguinte texto: "Israel eliminou o líder do Hamas e, sem querer, tornou esta uma das fotos mais emblemáticas do Desgoverno Lula: Alckmin ao lado de 4 líderes terroristas mortos em questão de meses. É esse governo, inimigo de Israel, que agora busca a aprovação dos evangélicos. Nunca terá!".

Outra tem a seguinte afirmação sobreposta à imagem animada que apresenta cada uma das pessoas que estão na imagem: "Israel eliminou a maioria dos lideres terroristas".

Por que é distorcido

Alckmin foi à posse do presidente do Irã, Masoud Pezeshkian. Na cerimônia, em 30 de julho, o vice-presidente sentou-se ao lado de líderes de grupos islâmicos considerados terroristas: o porta-voz dos Houthi, Mohammed Abdulsalam; o líder da Jihad Islâmica, Ziyad Al-Nakhalah; o vice-líder do Hezbollah, o general Naim Assem, e o líder do Hamas, Ismail Haniyeh (aqui e aqui).

Líder do Hamas foi assassinado horas depois em Teerã. Segundo a mídia estatal iraniana, um ataque aéreo na madrugada de 31 de julho atingiu Ismail Haniyeh, que estava hospedado em uma residência especial para veteranos de guerra no norte da capital iraniana (aqui). Os demais líderes que estiveram no evento estão vivos.