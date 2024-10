Itália anuncia ajuda de 25 milhões de euros para Gaza e Líbano

O ministro avisou que na próxima sexta-feira (25) 15 caminhões com doações ao Programa Mundial de Alimentos (PMA) partirão da Itália rumo ao enclave palestino e que ele "obteve de Israel a certeza de que os veículos italianos poderão entrar" no território.

A reunião do G7 conta com a participação de representantes israelenses, libaneses e palestinos. "Tentaremos encontrar todas as ferramentas úteis para ajudar populações civis, como as de Gaza, a libanesa, os sírios que vivem no Líbano, os israelenses do norte de Israel", destacou o vice-premiê italiano. (ANSA).

