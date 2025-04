PF faz operação contra fraude em obra com emenda de Hugo Motta

Hugo Motta e seu pai, Nabor Wanderley, prefeito de Patos (PB) Imagem: Reprodução/redes sociais

Pela segunda vez, a Justiça Federal negou pedido para que houvesse busca e apreensão na prefeitura e na Secretaria Municipal de Infraestrutura.

A investigação aponta um possível conluio para beneficiar a empresa que venceu licitação para obras em uma avenida da cidade. A empresa suspeita é a Engelplan, administrada pelo empresário André Luiz de Souza Cesarino. Segundo as investigações, a companhia teria sido favorecida no ato licitatório para a obra por ter ligações com funcionários da Prefeitura de Patos.

A empresa teria diminuído o preço da obra para vencer a licitação e, depois, teria sido favorecida com aumento do valor por meio de aditivo contratual. Segundo o MPF, o primeiro contrato com a Engelplan foi homologado com desconto de 15%, dado pela empresa. Depois, um aditivo desse contrato, assinado em 2022 pelo secretário municipal de Obras, José do Bomfim Junior, aumentou o valor da obra em 18,62%.

Junior e a presidente da comissão de licitação, Mayra Fernandes, são investigados.

O convênio foi assinado no final de 2020, antes da atual gestão, mas a prefeitura recebeu recursos e executou as obras nos anos seguintes, já sob a administração de Nabor Wanderley.