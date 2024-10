Atalanta esbarra na muralha defensiva do Celtic e fica no zero

ROMA, 23 OUT (ANSA) - Em duelo válido pela terceira rodada da Liga dos Campeões, a Atalanta não saiu de um simples empate sem gols com o Celtic nesta quarta-feira (23) em Bergamo, na Itália.

Jogando diante de seus torcedores, a Dea dominou as ações do confronto, mas não conseguiu furar a muralha defensiva do adversário escocês.

Os comandados de Gian Piero Gasperini tentaram balançar as redes de Kasper Schmeichel de todas as maneiras, mas pararam nas defesas do dinamarquês e na trave.