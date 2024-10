Atirador de Novo Hamburgo é encontrado morto dentro de casa

(ANSA) - BRASILIA, 23 OTT - O homem que matou a tiros três pessoas, incluindo seu pai e irmão, foi encontrado morto pela Polícia Militar na manhã desta quarta-feira (22) dentro de uma residência em Novo Hamburgo, interior do Rio Grande do Sul, onde ficou durante mais de 8 horas.

O pai de 74 anos, o irmão de 48 anos e um policial de 31 anos estão entre as vítimas do agressor que foi identificado como Edson Fernando Crippa, de 45 anos. De acordo com a Brigada Militar (BM), ele tinha quatro armas registradas no próprio nome.

Crippa também feriu sua mãe, sua cunhada, um guarda municipal e seis policiais que fizeram um cerco em uma residência, no bairro Ouro Branco, de Novo Hamburgo. O criminoso ainda conseguiu derrubar dois drones com tiros.