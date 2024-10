Paz com Ucrânia dependerá da 'situação do terreno', diz Rússia

MOSCOU, 24 OUT (ANSA) - Enquanto o presidente da Rússia, Vladimir Putin, não confirmou e nem negou o suposto boato sobre a presença de tropas da Coreia do Norte em território russo, à margem da Cúpula do Brics, o líder se colocou de prontidão para pensar na paz com a Ucrânia, que diz ter identificado militares de Kim Jong-un em Kursk, região russa na fronteira entre os países eslavos.

Um dia após a porta-voz do Ministério das Relações Exteriores de Moscou ter chamado de "fake news de Kiev" a confirmação de soldados de Pyongyang na Rússia feita pelos Estados Unidos e pela Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan), Putin lembrou o acordo de cooperação entre o seu país e a Coreia do Norte.

"Aquilo que fazemos é problema nosso", declarou o chefe de Estado.