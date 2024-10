PKK reivindica atentado com 5 mortos em Ancara

O comunicado inclui uma foto dos dois terroristas - Ali Orek e Mine Sevjin Alcicek - com a bandeira do PKK ao fundo.

Além disso, o grupo alega que o massacre "não tem relação" com os últimos desdobramentos políticos na Turquia, em relação a uma suposta abertura do governo a negociações para o conflito de décadas no Curdistão, onde um movimento separatista reivindica a criação de um Estado curdo, também englobando partes do Iraque e da Síria.

No mesmo dia do atentado, o líder do PKK, Abdullah Ocalan, que está preso na solitária desde 1999, recebeu sua primeira visita familiar desde 2020 e sugeriu que o grupo poderia abandonar a luta armada.

O governo turco já havia culpado o PKK pelo ataque e, nesta sexta-feira (25), a polícia prendeu 176 membros do movimento, que é considerado um grupo terrorista por Ancara, em todo o país. (ANSA).

