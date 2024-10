SÃO PAULO, 27 OUT (ANSA) - O piloto Carlos Sainz conquistou neste domingo (27) o Grande Prêmio do México de Fórmula 1, no Autódromo Hermanos Rodríguez.

O espanhol, que largou na pole position, concluiu a prova na liderança, seguido de Lando Norris, da McLaren, e de seu companheiro de equipe, Charles Leclerc. (ANSA).