Míssil atribuído ao Hezbollah deixa 8 feridos em base da Unifil

ROMA, 29 OUT (ANSA) - O Ministério da Defesa da Áustria informou nesta terça-feira (29) que pelo menos oito soldados do país da Força Interina das Nações Unidas no Líbano (Unifil) ficaram levemente feridos após um foguete ter caído em Naqura, nas proximidades da fronteira com Israel.

Embora o responsável pela ofensiva ainda não tenha sido identificado oficialmente, já que ninguém assumiu a autoria, as autoridades de Viena condenaram veementemente o novo ataque que afetou os membros da Unifil.

Algumas fontes ouvidas pela ANSA afirmaram que o dispositivo foi lançado pelo grupo xiita Hezbollah, interceptado pelo Domo de Ferro, mecanismo antimísseis israelense, e caiu em um hangar que abriga veículos pesados da missão da ONU.