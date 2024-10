Buscas online por vilarejos italianos crescem nos últimos 4 anos

ROMA, 30 OUT (ANSA) - Os vilarejos italianos encantam cada vez mais turistas ao redor do mundo, chegando a 62 milhões de buscas online em 2023. No topo das pesquisas virtuais está Tropea, na Calábria, seguida de Alberobello, na Puglia, e de Civita di Bagnoregio, no Lazio.

A pesquisa realizada pela Telepass mostra que Tropea, a mais desejada pelos viajantes, recebeu 148,3 mil pesquisas mensais. A cidade calabresa encanta por sua beleza cênica e histórica, além de suas praias com areias brancas e mar azul.

Já Alberobello totalizou 129 mil buscas por mês. O vilarejo é famoso por seus trulli, antigas construções de pedra com telhados cônicos, típicos da Puglia, que por sua história são patrimônios da Unesco.