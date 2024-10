Odor 'contagioso' das emoções pode ser útil contra ansiedade

ROMA, 30 OUT (ANSA) - As emoções têm um cheiro contagiante que pode ajudar a combater a ansiedade: é o que indica um estudo publicado no Journal of Affective Disorder por pesquisadores do Departamento de Psicologia Geral da Universidade de Pádua, em colaboração com a Universidade de Pisa, ambas na Itália, e o Instituto Karolinska, da Suécia.

"A ansiedade social é definida por um medo elevado, por vezes extremo e exagerado, de situações sociais como falar em público ou dirigir-se a pessoas que conhecemos pouco. Então nos perguntamos se os odores sociais podem ter um efeito modulador nessa ansiedade", explica Claudio Gentili, professor de psicologia clínica na Universidade de Pádua e coordenador da pesquisa.

Segundo Cinzia Cecchetto, autora principal do estudo, esses odores sociais são "sinais olfativos corpóreos produzidos por um indivíduo e veiculados através do suor", mas que não têm relação com os cheiros que estamos habituados a sentir em ambientes como academias ou locais fechados.