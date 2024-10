GENOVA, 31 OUT (ANSA) - Com um gol de Robin Gosens, a Fiorentina derrotou nesta quinta-feira (31) o Genoa por 1 a 0 no estádio Luigi Ferraris, em Gênova, e deixou o adversário na lanterna da Série A da Itália. (ANSA).

