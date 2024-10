Hamilton se diz 'impressionado' com progressos da Ferrari

ROMA, 31 OUT (ANSA) - O piloto Lewis Hamilton, heptacampeão mundial de Fórmula 1, afirmou nesta quinta-feira (31) que está "impressionado" com as exibições da Ferrari, sua próxima equipe, na atual temporada da categoria, principalmente nas duas últimas corridas.

A escuderia italiana, que terá o britânico em seu cockpit a partir de 2025, chegou para o Grande Prêmio de São Paulo de F1, em Interlagos, com duas vitórias consecutivas no currículo, possibilitando que alcançasse a vice-liderança do Mundial de Construtores.

"Não estar na luta pelo título do campeonato obviamente não me agrada, mas sabíamos desde o início do ano que seria difícil, mas estou grato pelos resultados que alcançamos, como em Silverstone. Me concentro em fazer o melhor trabalho possível, mas não costumo olhar para a briga entre Ferrari e McLaren, embora esteja muito interessado no meu futuro. Estou muito impressionado com o progresso da Ferrari", avaliou o piloto da Mercedes.