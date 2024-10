Região italiana recrutará 200 enfermeiros da América do Sul

Fontana reforçou ainda que, agora, espera que "as reformas que foram feitas deem frutos", mas lembrou que "leva anos até que um jovem se forme e termine a especialidade".

"No entanto, enquanto esperamos por isso, estamos tentando fornecer respostas para a situação", garantiu.

O recrutamento dos profissionais da saúde ocorre após o secretário de Bem-Estar Social do governo lombardo, Guido Bertolaso, ter divulgado que faria uma missão na Argentina e no Paraguai para tentar atrair entre 400 e 500 profissionais até o fim de 2024.

Com 10 milhões de habitantes, a Lombardia é o principal polo produtivo e industrial da Itália e abriga a "capital financeira" do país, Milão, além de cidades importantes como Bergamo e Brescia, que estão entre as mais atingidas pela pandemia de Covid-19. (ANSA).

