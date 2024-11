Espanha reforça militares para ajudar população em Valência

Segundo as autoridades, a situação de emergência continua elevada na região e cerca de 366 mil habitantes de aproximadamente 20 municípios permanecem sem água potável, enquanto as residências de 50 mil estão sem energia elétrica.

Devido à falta de água por causa do rompimento das tubulações, em alguns municípios não é possível realizar a limpeza da lama, que acabou secando. "As forças armadas vão estar em todas as localidades afetadas, onde for preciso, sem nenhum tipo de limitação de meios", garantiu Robles.

Em meio à tragédia, a Comunidade Valenciana permanecerá isolada das ligações ferroviárias com Madri e, parcialmente, com a Catalunha, durante pelo menos 2 semanas após os danos significativos nas linhas de trem.

Até o momento, 158 vítimas foram recuperadas. Os médicos realizam as autópsias e, até agora, 15 pessoas já foram identificadas. A expectativa é de que o ministro do Interior da Espanha, Fernando Grande-Marlaska, visite a região ainda hoje.

Mais cedo, o Ministério das Relações Exteriores do Equador anunciou que sete dos oito equatorianos desaparecidos foram encontrados vivos. A embaixada do Equador em Madri e os consulados em Valência, Madri e Barcelona estão monitorando a situação caso sejam identificadas mais pessoas. (ANSA).