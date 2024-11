Número de mortos em enchentes na Espanha passa de 200

MADRID, 1 NOV (ANSA) - O número de mortos pelas inundações na Espanha passou dos 200, segundo a última atualização dos Serviços de Emergência da Comunidade Valenciana, realizada nesta sexta-feira (1º).

De acordo com as autoridades, 202 vítimas foram registradas somente na província de Valência, a terceira maior do país, enquanto outros três falecimentos já haviam sido contabilizados nos estados vizinhos de Castilla-La Mancha e Andaluzia.

Com o novo balanço, o número total de mortes na enchente no leste da Espanha, cuja duração foi de oito horas, chegou a 205 e ultrapassou a quantidade de vítimas registradas nas inundações que atingiram o Rio Grande do Sul, no Brasil, no início do ano (182).