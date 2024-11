Guia supremo do Irã promete reação 'esmagadora' contra Israel

"A questão não é apenas a vingança, mas também a adoção de uma medida lógica, baseada na religião, na moralidade e nas leis internacionais contra o agressor, assim como contra a arrogância global", acrescentou o guia supremo.

Israel atacou alvos militares no Irã na madrugada de 26 de outubro, em retaliação pelo bombardeio promovido por Teerã contra o país judeu no dia 1º do mesmo mês, que já havia sido uma resposta aos assassinatos dos líderes do Hamas, Ismail Haniyeh, na capital iraniana, e do Hezbollah, Hassan Nasrallah, em Beirute, no Líbano. (ANSA).

Veja mais notícias, fotos e vídeos em www.ansabrasil.com.br.