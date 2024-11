Treino classificatório do GP de São Paulo é adiado

A volta que o heptacampeão Lewis Hamilton, da Mercedes, daria em uma McLaren de Ayrton Senna neste sábado também passou para domingo.

O GP de São Paulo representa uma esperança para Lando Norris, da McLaren, de diminuir a vantagem do tricampeão Max Verstappen (Red Bull) na liderança do campeonato, que hoje está em 44 pontos, após o triunfo do britânico na sprint em Interlagos.

O holandês perderá cinco posições no grid de largada por trocar componentes do motor, enquanto a McLaren é a favorita à vitória. (ANSA).

