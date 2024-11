Brasileiro leva a Milão quadros sobre vida em comunidades no Rio

SÃO PAULO, 4 NOV (ANSA) - Por Renan Tanandone - O artista brasileiro Johny Alexandre Gomes, mais conhecido como Jota, deixou o Complexo do Chapadão, no Rio de Janeiro, para conquistar a cidade de Milão, na Itália, com uma exposição inédita na Galleria Mimmo Scognamiglio.

Aos 24 anos, o jovem pintor levou para a capital da Lombardia uma nova série de obras batizada de "Dream Under Construction" ("Sonho em Construção", em português), na qual o artista retrata a vida nas comunidades do Rio.

"Quero transmitir minhas vivências dentro da comunidade, seja uma criança soltando pipa e jogando bola, uma pessoa tendo um dia ruim ou bom e até mesmo quando tem operação policial. Quero mostrar coisas que não são vistas tão facilmente dentro da comunidade, tanto o lado bom quanto o ruim", afirmou Jota em entrevista à ANSA.