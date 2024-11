Júri do Prêmio Ernesto Illy inclui Bottura e 2 brasileiros

SÃO PAULO, 4 NOV (ANSA) - A empresa italiana illycaffè anunciou os nove jurados responsáveis por definir o vencedor do troféu "Best of the Best" ("Melhor dos melhores") no Prêmio Internacional Ernesto Illy, que incluem o estrelado chef Massimo Bottura e os brasileiros Felipe Rodrigues e Vanúsia Nogueira.

Marcada para 12 de novembro, em Nova York, a premiação homenageia o filho do fundador da empresa de Trieste e simboliza mais de 30 anos de colaboração direta com os produtores. Ao todo, cafeicultores de nove países (Brasil, Costa Rica, El Salvador, Etiópia, Guatemala, Honduras, Índia, Nicarágua e Ruanda) disputarão o troféu de melhor café do mundo.

Os concorrentes brasileiros serão as fazendas São João, de Décio Bruxel, Serra do Boné, de Matheus Lopes Sanglard, e Vila Oscarlina, de Flávio da Costa Figueredo.